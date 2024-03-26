Отразивший буллит от Бучневича голкипер «Вегаса» вошёл в историю американского клуба

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Вегас Голден Найтс». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу гостей, которые одержали победу в овертайме.

Исход встречи решился в овертайме, где победу «Сент-Луису» мог приносить российский форвард Павел Бучневич. Спустя 30 секунд после начала дополнительного отрезка Павел исполнял штрафной бросок, но не смог переиграть канадского голкипера Логана Томпсона.

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Как сообщает пресс-служба НХЛ, 27-летний Томпсон вошёл в историю «Вегаса», став сегодня первым голкипером в истории американского клуба, которому удалось отразить буллит в дополнительное время. В этой встрече Логан в общей сложности совершил 31 сейв.