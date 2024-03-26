«Сент-Луис» проиграл «Вегасу» в матче НХЛ, Бучневич не реализовал буллит в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Вегас Голден Найтс». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу гостей, которые одержали победу в овертайме.

Счёт в матче на шестой минуте первого периода открыл российский нападающий «золотых рыцарей» Павел Дорофеев. За пять минут до финальной сирены хозяева смогли отыграться усилиями Брэндона Саада.

Исход встречи решился в овертайме, где победу «Сент-Луису» мог приносить российский форвард Павел Бучневич. Спустя 30 секунд после начала дополнительного отрезка Павел исполнял штрафной бросок, но не смог переиграть Логана Томпсона. А через 19 секунд забил Джонатан Маршессо, который и принёс победу «Вегасу».

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