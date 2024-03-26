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«Сент-Луис» проиграл «Вегасу» в матче НХЛ, Бучневич не реализовал буллит в овертайме

«Сент-Луис» проиграл «Вегасу» в матче НХЛ, Бучневич не реализовал буллит в овертайме
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Вегас Голден Найтс». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу гостей, которые одержали победу в овертайме.

Счёт в матче на шестой минуте первого периода открыл российский нападающий «золотых рыцарей» Павел Дорофеев. За пять минут до финальной сирены хозяева смогли отыграться усилиями Брэндона Саада.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Манта, Уайтклауд) – 05:59     1:1 Саад (Шенн, Кайру) – 54:53     1:2 Маршессо (Карлссон, Теодор) – 60:49    

Исход встречи решился в овертайме, где победу «Сент-Луису» мог приносить российский форвард Павел Бучневич. Спустя 30 секунд после начала дополнительного отрезка Павел исполнял штрафной бросок, но не смог переиграть Логана Томпсона. А через 19 секунд забил Джонатан Маршессо, который и принёс победу «Вегасу».

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