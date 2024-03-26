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Джонатан Маршессо установил новый рекорд «Вегаса», принеся клубу победу в овертайме

Джонатан Маршессо установил новый рекорд «Вегаса», принеся клубу победу в овертайме
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Вегас Голден Найтс». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу гостей, которые одержали победу в овертайме.

Исход встречи решился в овертайме, где победу «Сент-Луису» мог приносить российский форвард Павел Бучневич. Спустя 30 секунд после начала дополнительного отрезка Павел исполнял штрафной бросок, но не смог переиграть Логана Томпсона. А через 19 секунд забил Джонатан Маршессо, который и принёс победу «Вегасу».

33-летний Маршессо забил восьмой гол в овертайме за карьеру в «Голден Найтс», что отныне является новым рекордом американского клуба. Ранее Маршессо делил первое место в истории «Вегаса» по точным броскам в дополнительное время с защитником Ши Теодором (7)). Теперь Джонатан единолично располагается на первой строчке.

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