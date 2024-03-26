«Не понимает ничего в судействе». Известный арбитр раскритиковал заявление СКА о рефери

Арбитр международной категории Александр Зайцев высказался о заявлениях хоккейного клуба СКА по поводу предвзятого судейства в матчах с «Автомобилистом».

«Заявление СКА? Медведев не понимает ничего в судействе. Странно. Когда он сам ещё был президентом КХЛ, то про судей никогда ничего не говорил. Наверное, было очень много поставлено на эту команду.

Да, в этом сезоне у судей много ошибок, к ним есть ряд претензий, конечно. Всё понятно. Может быть человеческий фактор, неопытность — всё играет роль. Но говорить об этой серии — да нет, ну ребят. Не могу вам сказать, что его выражения, которые он высказал, правильные. Ищут у чужих — пускай ищут у себя.

Говорить и какие-то претензии предъявлять должны профессионалы — именно из судейского корпуса. Пускай каждый занимается своим делом. Я понимаю, если б там гол не засчитали, но придираться к таким вещам… Я вам говорю, ребята отработали на «пять»! Это точно», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Сегодня утром СКА опубликовал официальное заявление председателя совета директоров СКА Александра Медведева, в котором тот раскритиковал судейство в плей-офф.