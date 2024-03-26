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«Локомотив» — «Авангард»: составы на пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина

«Локомотив» — «Авангард»: составы на пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина
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Первый матч состоится в Омске, где местный «Авангард» примет ярославский «Локомотив». Стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу команды Игоря Никитина. При победе гостей железнодорожники станут третьими полуфиналистами текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
26 марта 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды опубликовали составы на матч.

«Локомотив» не стал вносить никаких изменений в победный состав.

Фото: ХК «Локомотив»

«Авангард» также не вносил никаких изменений, несмотря на то что прошлый матч омичи проиграли.

Фото: ХК «Авангард»

В двух стартовых матчах серии победу одержала команда Игоря Никитина. Первая игра завершилась в овертайме со счётом 2:1, а вторую ярославский клуб забрал всухую — 7:0. После этого руководство «Авангарда» приняло решение отправить в отставку главного тренера Михаила Кравца. Исполняющим обязанности стал Сергей Звягин. Третий матч омичи выиграли в овертайме со счётом 2:1, но в четвёртом снова уступили (1:3).

Напомним, два полуфиналиста Кубка Гагарина уже известны. Ими стали челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист».

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