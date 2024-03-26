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Сможет ли «Авангард» выиграть пятый матч с «Локомотивом» и продлить серию?

Сможет ли «Авангард» выиграть пятый матч с «Локомотивом» и продлить серию?
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Сегодня, 26 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдёт две встречи в сериях второго раунда Кубка Гагарина.

В первой встрече в Омске местный «Авангард» примет ярославский «Локомотив». Стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу железнодорожников. При победе гостей «Локомотив» станет третьим полуфиналистом текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
26 марта 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает угадать победителя пятого матча серии и пройти опрос: «Сможет ли «Авангард» выиграть пятый матч с «Локомотивом» и продлить серию?»

Омичам удалось выиграть четвёртый матч серии в Ярославле со счётом 2:1 в овертайме и избежать вылета из плей-офф. Сегодня у «Локомотива» будет второй шанс закрыть серию и завершить сезон «Авангарда».

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