«Кто не слеп, тот видел, что происходило». Александр Медведев — о вылете СКА из плей-офф

Председатель совета директоров Александр Медведев заявил, что судьба Кубка Гагарина должна решаться в честной борьбе, а лиге нужно избегать двойных стандартов. Ранее Медведев раскритиковал судейство в матчах СКА. Петербургский клуб вылетел из Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» в пяти матчах серии второго раунда.

«Не буду скрывать, что есть недоработки со стороны СКА. Но судьба титулов всё же должна решаться в честной борьбе. Да, хоккей — мужская, жёсткая, порой жестокая игра. Но двойные стандарты как в жизни, так и в хоккее — они должны быть запрещены, и терпеть их нельзя. От этого и зависит то, как наш хоккей будет развиваться дальше. Но тут кто не слеп, тот видел, что происходило.

Что касается причин поражения СКА и худшего результата армейцев в Кубке Гагарина за последние десять лет, то анализ уже ведётся. В ближайшее время совет директоров клуба заслушает отчёт главного тренера команды Романа Ротенберга», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В прошлом сезоне СКА в серии финала Западной конференции в шести матчах уступил ЦСКА.