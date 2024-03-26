Вратарь Алексей Колосов покинул минское «Динамо» и отправился в «Филадельфию», сообщает пресс-служба минского клуба. На драфте-2021 НХЛ «Флайерз» выбрали голкипера под 78-м номером.

За «зубров» в регулярном сезоне-2023/2024 Колосов провёл 47 матчей при 90.7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.39. Колосов сыграл четыре матча «на ноль». 22-летний Колосов сыграл в плей-офф шесть матчей, в которых одержал две победы с 92,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,21.

Суммарно Колосов провёл в КХЛ 132 матча с процентотм отражённых бросков 90.9% и коэффициентом надёжности 2.59 и стал самым побеждающим вратарём минского «Динамо».