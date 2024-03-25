Гендиректор «Динамо» Мн: до конца сезона Колосов может отправиться в «Филадельфию»

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий заявил, что голкипер Алексей Колосов до конца сезона в Северной Америке может отправиться в «Филадельфию». На драфте-2021 НХЛ «Флайерз» выбрали голкипера под 78-м номером.

«Колосов? По условиям соглашения Алексей до конца сезона в Северной Америке может отправиться в «Филадельфию». Мы будем с ним и представителями клуба НХЛ на связи. За четыре сезона Колосов из дебютанта превратился в лидера команды и любимчика болельщиков. Разумеется, нам его судьба небезразлична», — сказал Каркоцкий в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

22-летний Колосов сыграл в плей-офф шесть матчей, в которых одержал две победы с 92,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,21.