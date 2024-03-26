Зайцев: все думают, было предвзятое судейство против СКА. Но претензий к судьям никаких!

Арбитр международной категории Александр Зайцев не согласен с тем, что в плей-офф судейство в матчах СКА было предвзятым.

«Все думают, что было предвзятое судейство по отношению к СКА. Как пишут многие бывшие игроки и тренеры. Могу сказать по последнему матчу. Претензий к этим судьям на удивление никаких! Там судил [Евгений] Гамалей — не самый элитный судья. Но он отсудил так, что к нему вообще никаких претензий! Вот вообще! По вчерашнему матчу к судьям вообще никаких претензий.

Они вот сваливают на все эти моменты — моментики! — которые должны были якобы сыграть им на руку. Но вам дали шанс! И втроём играли, и вчетвером. Какой вопрос? Вы забивайте, ёлки-палки, решайте свои проблемы», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.