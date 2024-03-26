Агент Колосова прокомментировал переход игрока из минского «Динамо» в «Филадельфию»

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы вратаря Алексея Колосова, прокомментировал переход игрока из минского «Динамо» в «Филадельфию». Голкипер уже покинул расположение минского клуба.

«Сегодня Алексей улетел получать американскую визу, которую постарается сделать максимально оперативно. После получения визы Алексей присоединится к «Филадельфии». Пару дней побудет с первой командой, после чего отправится в АХЛ, где начнёт играть и адаптироваться к североамериканскому хоккею», – сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

За «зубров» в регулярном сезоне-2023/2024 Колосов провёл 47 матчей при 90.7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.39. Колосов сыграл четыре матча «на ноль». 22-летний Колосов сыграл в плей-офф шесть матчей, в которых одержал две победы с 92,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,21.