«Так забивал «Вашингтону» раньше». Бучневич — о нереализованном буллите в овертайме

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич оценил свой нереализованный буллит в овертайме матча с «Вегасом» (1:2 ОТ). Россиянину не удалось переиграть вратаря «Голден Найтс» Логана Томпсона, а через несколько секунд «Вегас» забил победный гол.
«Важный был момент. Очень нужно было забирать эту игру. Так забивал «Вашингтону» буллит раньше. Здесь тоже вратарь праворульный но не поднял шайбу повыше и попал в ловушку», — написал Бучневич в своём телеграм-канале.
После этого поражения отставание «Сент-Луиса» от «Вегаса» в борьбе за плей-офф составило пять очков. Томпсон вошёл в историю «Вегаса», став сегодня первым голкипером в истории американского клуба, которому удалось отразить буллит в дополнительное время. В этой встрече Логан в общей сложности совершил 31 сейв.
- 26 марта 2024
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