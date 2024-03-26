«Мы же не машина какая-то». Никитин – о третьем периоде матча с «Авангардом»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, почему ярославцы проиграли третий период в четвёртом матче серии с «Авангардом» (2:4). После второго периода счёт в матче был равным 2:2.

«Почему не получился третий период? Мы же не машина какая-то, выехали и… Это игра, ритм рваный. Я бы не стал на этом делать акцент, играют две команды, которые достойны друг друга. Как вы хотите, чтобы мы три периода играли? Всё нормально, нужно скорректировать вещи, которые делать нельзя, и готовиться к следующему матчу.

Думал ли взять запрос на гол Юрчо и что объяснил арбитр? Это не секрет, я выяснял, кто принял решение, сказали – судья-видеогол. Всё было достаточно ясно.

Довольны ли движением команды на протяжении 60 минут? Мы концентрируемся на результате, мы же не марафонцы. Игра хоккея подразумевает другие критерии. Сегодня критерии не в нашу пользу, поэтому, что тут оценивать? Проиграли, готовимся дальше.

В чём секрет Берёзкина, который в этой серии забрасывает только в Омске? Мы делаем акцент не на игроках, а на командной работе. В плей-офф по-другому нельзя», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.