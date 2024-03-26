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«Мы же не машина какая-то». Никитин – о третьем периоде матча с «Авангардом»

«Мы же не машина какая-то». Никитин – о третьем периоде матча с «Авангардом»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, почему ярославцы проиграли третий период в четвёртом матче серии с «Авангардом» (2:4). После второго периода счёт в матче был равным 2:2.

«Почему не получился третий период? Мы же не машина какая-то, выехали и… Это игра, ритм рваный. Я бы не стал на этом делать акцент, играют две команды, которые достойны друг друга. Как вы хотите, чтобы мы три периода играли? Всё нормально, нужно скорректировать вещи, которые делать нельзя, и готовиться к следующему матчу.

Думал ли взять запрос на гол Юрчо и что объяснил арбитр? Это не секрет, я выяснял, кто принял решение, сказали – судья-видеогол. Всё было достаточно ясно.

Довольны ли движением команды на протяжении 60 минут? Мы концентрируемся на результате, мы же не марафонцы. Игра хоккея подразумевает другие критерии. Сегодня критерии не в нашу пользу, поэтому, что тут оценивать? Проиграли, готовимся дальше.

В чём секрет Берёзкина, который в этой серии забрасывает только в Омске? Мы делаем акцент не на игроках, а на командной работе. В плей-офф по-другому нельзя», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
26 марта 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Сергеев, Каюмов) – 06:39 (5x4)     1:1 Юрчо (Ткачёв) – 24:47 (5x4)     1:2 Шалунов (Черепанов, Берёзкин) – 28:16 (5x5)     2:2 Спунер (Пьянов, Буше) – 31:18 (5x4)     3:2 Чистяков (Буше, Спунер) – 48:02 (5x5)     4:2 Буше (Спунер) – 55:03 (5x5)    
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