Никитин – о «Локомотиве»: сильные люди должны проходить через непростые ситуации
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, не станет ли поражение в четвёртом матче серии с «Авангардом» (2:4) ударом по психологии, ведь ярославцы были в шаге от того, чтобы закончить серию.
«Плей-офф только сильные люди могут пройти. Сильные люди должны проходить через непростые ситуации. 4-0, 4-1 – это достаточно комфортное преимущество. Поэтому нет, мы понимаем, что наша команда выросла и должна правильно после ошибок, на глупости реагировать. То, что свойственно любой команде. Видим в этом не проблему, а точку роста», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Текущий счёт в серии 3-2 в пользу «Локомотива». Шестой матч противостояния состоится в Ярославле. Матч пройдёт 28 марта.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
26 марта 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Сергеев, Каюмов) – 06:39 (5x4) 1:1 Юрчо (Ткачёв) – 24:47 (5x4) 1:2 Шалунов (Черепанов, Берёзкин) – 28:16 (5x5) 2:2 Спунер (Пьянов, Буше) – 31:18 (5x4) 3:2 Чистяков (Буше, Спунер) – 48:02 (5x5) 4:2 Буше (Спунер) – 55:03 (5x5)
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