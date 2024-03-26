Никитин – о «Локомотиве»: сильные люди должны проходить через непростые ситуации

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, не станет ли поражение в четвёртом матче серии с «Авангардом» (2:4) ударом по психологии, ведь ярославцы были в шаге от того, чтобы закончить серию.

«Плей-офф только сильные люди могут пройти. Сильные люди должны проходить через непростые ситуации. 4-0, 4-1 – это достаточно комфортное преимущество. Поэтому нет, мы понимаем, что наша команда выросла и должна правильно после ошибок, на глупости реагировать. То, что свойственно любой команде. Видим в этом не проблему, а точку роста», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Текущий счёт в серии 3-2 в пользу «Локомотива». Шестой матч противостояния состоится в Ярославле. Матч пройдёт 28 марта.