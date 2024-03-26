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Форвард «Авангарда» рассказал, что изменилось в тактике команды после увольнения Кравца

Форвард «Авангарда» рассказал, что изменилось в тактике команды после увольнения Кравца
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Нападающий «Авангарда» Райан Спунер рассказал, что изменилось в тактике команды после увольнения Михаила Кравца с поста главного тренера. Сейчас обязанности главного тренера «Авангарда» исполняет Сергей Звягин.

«Локомотив» играет очень структурированно, классно давят в своей зоне, очень сложно доставлять шайбу туда. Я бы отметил, что на первые периоды мы какие-то сонные выходим, вот над этим нам надо поработать. В целом, да, соперник сегодня подсел к концу матча, а нам удалось прибавить. После смены тренера мы немного иначе стали действовать в средней зоне, также мы играем 1-2-2, и это, может, не то, к чему все привыкли, но сейчас всем комфортно, — передаёт слова Спунера корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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