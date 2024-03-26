«А как играть?» Игрок ХК «Спартак» рассказал о реакции команды на трагедию в Москве
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Нападающий «Спартака» Ансель Галимов рассказал о реакции команды на трагедию в Москве. 22 марта в следствие теракта в «Крокус Сити Холле» погибло и пострадало множество людей. Было решено изменить расписание матчей плей-офф КХЛ.
«Я хотел бы от всего клуба почтить память погибших. Была большая трагедия для нас. Мы лежали в гостинице перед игрой и читали телеграм-каналы… У нас в группе началось: «А как играть»? Через какое-то время нам сказали, что игры не будет и что надо просто ждать и готовиться, что будет в расписании. Всё. После этого на следующий день мы собрались здесь в «Мегаспорте», где нам сказали, что играть будет неправильно и невозможно», — передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 26 марта 2024
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