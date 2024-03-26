Галимов: раскрою вам тайну – «Спартак» бы не поехал на выезд, пока бы не сыграл дома

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов оценил изменение в расписании матчей серии с «Металлургом». Одним из вариантов расписания был обмен домашними матчами, при котором четвёртый матч серии был бы сыгран в Магнитогорске.

«Слова Разина про ситуацию с переносом матча? Не могу комментировать слова Разина.

Повлиял бы возможный перенос на саму суть серии, если бы четвёртый матч был сыгран в Магнитогорске? Во-первых, надо думать о зрителях. Наверное, это самое главное. Я не представляю, если бы мы согласились сыграть матч в Магнитогорске, то, что бы сказали тогда наши болельщики? И чтобы мы потом играли при пустых трибунах? Мы играем для зрителей.

И я раскрою вам такую тайну, что нам сказали, что этот матч точно будет дома и что мы не поедем на выезд, пока не сыграем перед своими зрителями», — передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.