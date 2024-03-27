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Сын Шейна Доуна может дебютировать в НХЛ за «Аризону» в матче с «Коламбусом»

Сын Шейна Доуна может дебютировать в НХЛ за «Аризону» в матче с «Коламбусом»
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Американский форвард Джош Доун, сын многолетнего капитана «Аризона Койотс» Шейна Доуна, может дебютировать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче с «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает официальный аккаунт лиги в социальной сети X (ранее Twitter).

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее стало известно, что «Аризона» вызвала 22-летнего форварда Джоша Доуна из фарм-клуба на матч с «Коламбусом». А генеральный менеджер «Койотс» Билл Армстронг сообщил, что Доун дебютирует в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса».

Фото: Официальный аккаунт НХЛ в социальной сети X (ранее Twitter)

В нынешнем сезоне Джош набрал 46 (26+20) очков в 62 матчах за «Тусон» в регулярном чемпионате АХЛ. На данный момент форвард является лучшим бомбардиром команды. Джош Доун был выбран «Аризоной» под общим 37-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2021.

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