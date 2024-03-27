Артемий Панарин впервые в карьере достиг отметки в 100 очков в регулярке НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз». На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу. Таким образом, теперь в активе Панарина 43 гола и 57 результативных передач в нынешнем сезоне НХЛ. В общей сложности россиянин достиг отметки в 100 очков.

Всего за карьеру в НХЛ Панарин забил 259 голов и сделал 502 результативные передачи в 662 матчах. В следующем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Колорадо».

Панарин покатался с сыном на стадионе на открытом воздухе: