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Артемий Панарин впервые в карьере достиг отметки в 100 очков в регулярке НХЛ

Артемий Панарин впервые в карьере достиг отметки в 100 очков в регулярке НХЛ
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В эти минуты в Нью-Йорке проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз». На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу. Таким образом, теперь в активе Панарина 43 гола и 57 результативных передач в нынешнем сезоне НХЛ. В общей сложности россиянин достиг отметки в 100 очков.

Всего за карьеру в НХЛ Панарин забил 259 голов и сделал 502 результативные передачи в 662 матчах. В следующем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Колорадо».

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Панарин покатался с сыном на стадионе на открытом воздухе:

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