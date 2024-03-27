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Нью-Йорк Рейнджерс – Филадельфия Флайерз 6:5 ОТ, как сыграли, победил Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча НХЛ 27 марта

Две передачи Панарина и 36 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»
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Сегодня, 20 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:5 в овертайме (0:0, 1:2, 4:3, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 5
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Лотон (Конечны, Санхайм) – 22:58     0:2 Пилинг (Лотон, Замула) – 31:39 (pp)     1:2 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 35:28 (pp)     2:2 Бродзински (Какко) – 41:23     3:2 Лафреньер – 42:57     3:3 Конечны – 46:45     4:3 Трочек (Зибанеджад) – 49:34 (sh)     4:4 Типпетт (Фрост) – 51:45     5:4 Лафреньер – 53:59     5:5 Фёрстер – 56:29     6:5 Фокс (Трочек, Панарин) – 60:36    

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Мика Зибанеджад, Джонни Бродзински, Алекси Лафреньер (2+0), Адам Фокс (1+1) и Винсент Трочек. За гостей отличились Скотт Лотон, Трэвис Конечны, Райан Пилинг, Оуэн Типпетт и Тайсон Фёрстер.

Российские нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами, благодаря чему набрал уже 101 (43+58) очко в нынешнем сезоне. Голкипер хозяев Игорь Шестёркин сделал в матче 36 сейвов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 73 матчей «Филадельфия» занимает седьмое место в Восточной конференции с 82 очками. «Рейнджерс» расположились на первой строчке той же конференции, набрав 100 очков в 72 играх.

Следующий матч «Филадельфия» проведёт в гостях с «Монреаль Канадиенс», а «Рейнджерс» сыграет на выезде с «Колорадо Эвеланш».

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