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Две передачи Панарина и 36 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»

Сегодня, 20 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:5 в овертайме (0:0, 1:2, 4:3, 1:0).

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Мика Зибанеджад, Джонни Бродзински, Алекси Лафреньер (2+0), Адам Фокс (1+1) и Винсент Трочек. За гостей отличились Скотт Лотон, Трэвис Конечны, Райан Пилинг, Оуэн Типпетт и Тайсон Фёрстер.

Российские нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами, благодаря чему набрал уже 101 (43+58) очко в нынешнем сезоне. Голкипер хозяев Игорь Шестёркин сделал в матче 36 сейвов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 73 матчей «Филадельфия» занимает седьмое место в Восточной конференции с 82 очками. «Рейнджерс» расположились на первой строчке той же конференции, набрав 100 очков в 72 играх.

Следующий матч «Филадельфия» проведёт в гостях с «Монреаль Канадиенс», а «Рейнджерс» сыграет на выезде с «Колорадо Эвеланш».

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Панарин покатался с сыном на стадионе на открытом воздухе: