Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Торонто — Нью-Джерси Дэвилз 3:6, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 27 марта

Гол Остона Мэттьюса не помог «Торонто» одержать победу над «Нью-Джерси»
Комментарии

Сегодня, 27 марта «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке проиграло «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Скоушабэнк-Арене» завершилась со счётом 3:6 (1:2, 2:2, 0:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Бертуцци (Доми, Броди) – 01:04     1:1 Хьюз (Братт, Хишир) – 04:25     1:2 Хишир (Братт, Майер) – 17:56     2:2 Нюландер (Тимминс, Нис) – 23:14     3:2 Мэттьюс (Любушкин, Броди) – 24:51     3:3 Майер (Братт, Хишир) – 25:35     3:4 Уиллман (Лазар, Тирни) – 33:05     3:5 Хьюз (Лазар) – 56:47     3:6 Хьюз (Лазар, Смит) – 58:51    

В составе «Нью-Джерси» заброшенными шайбами отметились Люк Хьюз, Нико Хишир, Тимо Майер и Макс Уиллман, а также дубль на счету Джека Хьюза.

За «Торонто» отличились Тайлер Бертуцци, Вильм Нюландер и Остон Мэттьюс.

После 73 матчей «Дэвилз» занимает 10-е место в Восточной конференции с 76 очками. «Торонто» расположилось на пятой строчке, набрав 89 очков в 71 игре.

Следующий матч «Нью-Джерси» проведёт с «Баффало Сэйбрз», а «Торонто» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android