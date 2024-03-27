Гол Остона Мэттьюса не помог «Торонто» одержать победу над «Нью-Джерси»
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Сегодня, 27 марта «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке проиграло «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Скоушабэнк-Арене» завершилась со счётом 3:6 (1:2, 2:2, 0:2).
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Бертуцци (Доми, Броди) – 01:04 1:1 Хьюз (Братт, Хишир) – 04:25 1:2 Хишир (Братт, Майер) – 17:56 2:2 Нюландер (Тимминс, Нис) – 23:14 3:2 Мэттьюс (Любушкин, Броди) – 24:51 3:3 Майер (Братт, Хишир) – 25:35 3:4 Уиллман (Лазар, Тирни) – 33:05 3:5 Хьюз (Лазар) – 56:47 3:6 Хьюз (Лазар, Смит) – 58:51
В составе «Нью-Джерси» заброшенными шайбами отметились Люк Хьюз, Нико Хишир, Тимо Майер и Макс Уиллман, а также дубль на счету Джека Хьюза.
За «Торонто» отличились Тайлер Бертуцци, Вильм Нюландер и Остон Мэттьюс.
После 73 матчей «Дэвилз» занимает 10-е место в Восточной конференции с 76 очками. «Торонто» расположилось на пятой строчке, набрав 89 очков в 71 игре.
Следующий матч «Нью-Джерси» проведёт с «Баффало Сэйбрз», а «Торонто» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».
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