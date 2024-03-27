Гол Остона Мэттьюса не помог «Торонто» одержать победу над «Нью-Джерси»

Сегодня, 27 марта «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке проиграло «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Скоушабэнк-Арене» завершилась со счётом 3:6 (1:2, 2:2, 0:2).

В составе «Нью-Джерси» заброшенными шайбами отметились Люк Хьюз, Нико Хишир, Тимо Майер и Макс Уиллман, а также дубль на счету Джека Хьюза.

За «Торонто» отличились Тайлер Бертуцци, Вильм Нюландер и Остон Мэттьюс.

После 73 матчей «Дэвилз» занимает 10-е место в Восточной конференции с 76 очками. «Торонто» расположилось на пятой строчке, набрав 89 очков в 71 игре.

Следующий матч «Нью-Джерси» проведёт с «Баффало Сэйбрз», а «Торонто» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».