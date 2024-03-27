Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт одержал 800-ю победу в карьере

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт одержал 800-ю победу в карьере
Комментарии

Сегодня, 27 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:5 в овертайме (0:0, 1:2, 4:3, 1:0).

Таким образом, эта победа стала 800-й за карьеру в НХЛ для главного тренера нью-йоркцев Питера Лавиолетта. Он возглавил «Рейнджерс» перед нынешним сезоном.

На протяжении своей работы в сильнейшей лиге мира Лавиолетт возглавлял также такие клубы, как «Нью-Йорк Айлендерс», «Каролина Харрикейнз», «Филадельфия Флайерз», «Нэшвилл Предаторз» и «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, благодаря этой победе «Рейнджерс» обеспечили себе участие в плей-офф по итогам регулярки.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 5
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Лотон (Конечны, Санхайм) – 22:58     0:2 Пилинг (Лотон, Замула) – 31:39 (pp)     1:2 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 35:28 (pp)     2:2 Бродзински (Какко) – 41:23     3:2 Лафреньер – 42:57     3:3 Конечны – 46:45     4:3 Трочек (Зибанеджад) – 49:34 (sh)     4:4 Типпетт (Фрост) – 51:45     5:4 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 53:59     5:5 Фёрстер – 56:29     6:5 Фокс (Трочек, Панарин) – 60:36    
Материалы по теме
«Рейнджерс» — первый клуб сезона НХЛ-2023/2024, гарантировавший себе участие в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android