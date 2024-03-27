Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт одержал 800-ю победу в карьере

Сегодня, 27 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:5 в овертайме (0:0, 1:2, 4:3, 1:0).

Таким образом, эта победа стала 800-й за карьеру в НХЛ для главного тренера нью-йоркцев Питера Лавиолетта. Он возглавил «Рейнджерс» перед нынешним сезоном.

На протяжении своей работы в сильнейшей лиге мира Лавиолетт возглавлял также такие клубы, как «Нью-Йорк Айлендерс», «Каролина Харрикейнз», «Филадельфия Флайерз», «Нэшвилл Предаторз» и «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, благодаря этой победе «Рейнджерс» обеспечили себе участие в плей-офф по итогам регулярки.