«Рейнджерс» — первый клуб сезона НХЛ-2023/2024, гарантировавший себе участие в плей-офф

Сегодня, 27 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:5 в овертайме (0:0, 1:2, 4:3, 1:0).

Таким образом, по итогам этой игры на счету «синерубашечников» стало 100 очков в нынешней регулярке. Этот результат помог команде Питера Лавиолетта стать первым клубом в текущем сезоне, гарантировавшим себе участие в плей-офф. Нью-йоркцы обеспечили себе как минимум третье место в Столичном дивизионе, где на данный момент они идут первыми, опережая на три очка «Каролину Харрикейнз» и на 18 очков «Филадельфию Флайерз».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершается в середине апреля.