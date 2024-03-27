«Рейнджерс» — первый клуб сезона НХЛ-2023/2024, гарантировавший себе участие в плей-офф
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Сегодня, 27 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:5 в овертайме (0:0, 1:2, 4:3, 1:0).
Таким образом, по итогам этой игры на счету «синерубашечников» стало 100 очков в нынешней регулярке. Этот результат помог команде Питера Лавиолетта стать первым клубом в текущем сезоне, гарантировавшим себе участие в плей-офф. Нью-йоркцы обеспечили себе как минимум третье место в Столичном дивизионе, где на данный момент они идут первыми, опережая на три очка «Каролину Харрикейнз» и на 18 очков «Филадельфию Флайерз».
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершается в середине апреля.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 5
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Лотон (Конечны, Санхайм) – 22:58 0:2 Пилинг (Лотон, Замула) – 31:39 (pp) 1:2 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 35:28 (pp) 2:2 Бродзински (Какко) – 41:23 3:2 Лафреньер – 42:57 3:3 Конечны – 46:45 4:3 Трочек (Зибанеджад) – 49:34 (sh) 4:4 Типпетт (Фрост) – 51:45 5:4 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 53:59 5:5 Фёрстер – 56:29 6:5 Фокс (Трочек, Панарин) – 60:36
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