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«Монреаль» прервал девятиматчевую победную серию «Колорадо». У Маккиннона гол

«Монреаль» прервал девятиматчевую победную серию «Колорадо». У Маккиннона гол
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В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс» (1:2).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Шайбами в составе победителей отметились Ник Судзуки и Йоэль Армиа.

У хозяев единственный гол на счету звёздного форварда Натана Маккиннона, забросившего эту шайбу уже на 43-й секунде первого периода.

Таким образом, «лавины» не смогли продлить свою девятиматчевую победную серию, остались с 97 очками и занимают второе место в Центральном дивизионе.

«Канадиенс» набрали 66 очков и идут седьмыми в Атлантическом дивизионе и практически лишились шансов на попадание в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Маккиннон (Рантанен, Тэйвз) – 00:43     1:1 Судзуки (Слафковски, Савар) – 00:52     1:2 Армиа (Ньюхук, Гуле) – 14:53    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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