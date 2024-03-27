«Монреаль» прервал девятиматчевую победную серию «Колорадо». У Маккиннона гол

В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс» (1:2).

Шайбами в составе победителей отметились Ник Судзуки и Йоэль Армиа.

У хозяев единственный гол на счету звёздного форварда Натана Маккиннона, забросившего эту шайбу уже на 43-й секунде первого периода.

Таким образом, «лавины» не смогли продлить свою девятиматчевую победную серию, остались с 97 очками и занимают второе место в Центральном дивизионе.

«Канадиенс» набрали 66 очков и идут седьмыми в Атлантическом дивизионе и практически лишились шансов на попадание в плей-офф.

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