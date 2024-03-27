«Монреаль» прервал девятиматчевую победную серию «Колорадо». У Маккиннона гол
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В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс» (1:2).
Шайбами в составе победителей отметились Ник Судзуки и Йоэль Армиа.
У хозяев единственный гол на счету звёздного форварда Натана Маккиннона, забросившего эту шайбу уже на 43-й секунде первого периода.
Таким образом, «лавины» не смогли продлить свою девятиматчевую победную серию, остались с 97 очками и занимают второе место в Центральном дивизионе.
«Канадиенс» набрали 66 очков и идут седьмыми в Атлантическом дивизионе и практически лишились шансов на попадание в плей-офф.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Маккиннон (Рантанен, Тэйвз) – 00:43 1:1 Судзуки (Слафковски, Савар) – 00:52 1:2 Армиа (Ньюхук, Гуле) – 14:53
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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