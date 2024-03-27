Панарин — восьмой россиянин в истории НХЛ, набравший 100 очков за сезон

Сегодня, 27 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:5 в овертайме (0:0, 1:2, 4:3, 1:0).

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин записал на свой счёт три результативные передачи.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 32-летнего форварда стало 102 (43+59) очка в текущей регулярке. Панарин стал восьмым российским хоккеистом в истории НХЛ, который набрал 100 очков в пределах одного сезона. Ранее это удавалось Никите Кучерову, Александру Могильному, Сергею Фёдорову, Евгению Малкину, Александру Овечкину, Павлу Буре и Кириллу Капризову.

На данный момент Панарин занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона, уступая лишь Никите Кучерову (123), Натану Маккиннону (123) и Коннору Макдэвиду (119).