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Панарин — восьмой россиянин в истории НХЛ, набравший 100 очков за сезон

Панарин — восьмой россиянин в истории НХЛ, набравший 100 очков за сезон
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Сегодня, 27 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:5 в овертайме (0:0, 1:2, 4:3, 1:0).

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин записал на свой счёт три результативные передачи.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 32-летнего форварда стало 102 (43+59) очка в текущей регулярке. Панарин стал восьмым российским хоккеистом в истории НХЛ, который набрал 100 очков в пределах одного сезона. Ранее это удавалось Никите Кучерову, Александру Могильному, Сергею Фёдорову, Евгению Малкину, Александру Овечкину, Павлу Буре и Кириллу Капризову.

На данный момент Панарин занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона, уступая лишь Никите Кучерову (123), Натану Маккиннону (123) и Коннору Макдэвиду (119).

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 5
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Лотон (Конечны, Санхайм) – 22:58     0:2 Пилинг (Лотон, Замула) – 31:39 (pp)     1:2 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 35:28 (pp)     2:2 Бродзински (Какко) – 41:23     3:2 Лафреньер – 42:57     3:3 Конечны – 46:45     4:3 Трочек (Зибанеджад) – 49:34 (sh)     4:4 Типпетт (Фрост) – 51:45     5:4 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 53:59     5:5 Фёрстер – 56:29     6:5 Фокс (Трочек, Панарин) – 60:36    
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