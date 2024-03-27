Панарин — первый игрок «Рейнджерс» за последние 18 лет со 100 очками в сезоне

Сегодня, 20 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:5 в овертайме (0:0, 1:2, 4:3, 1:0).

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин записал на свой счёт две результативные передачи.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 32-летнего форварда стало 101 (43+58) очков в текущей регулярке. Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» за последние 18 лет, кому удалось преодолеть 100-очковый рубеж. В сезоне-2005/2006 это удалось легендарному Яромиру Ягру. Также по этому показателю россиянин стал седьмым игроком в истории «синерубашечников».

На данный момент Панарин делит четвёртое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона с нападающим «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком. У чеха так же 101 (45+56) очко.