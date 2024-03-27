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Панарин — первый игрок «Рейнджерс» за последние 18 лет со 100 очками в сезоне

Панарин — первый игрок «Рейнджерс» за последние 18 лет со 100 очками в сезоне
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Сегодня, 20 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:5 в овертайме (0:0, 1:2, 4:3, 1:0).

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин записал на свой счёт две результативные передачи.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 32-летнего форварда стало 101 (43+58) очков в текущей регулярке. Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» за последние 18 лет, кому удалось преодолеть 100-очковый рубеж. В сезоне-2005/2006 это удалось легендарному Яромиру Ягру. Также по этому показателю россиянин стал седьмым игроком в истории «синерубашечников».

На данный момент Панарин делит четвёртое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона с нападающим «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком. У чеха так же 101 (45+56) очко.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 5
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Лотон (Конечны, Санхайм) – 22:58     0:2 Пилинг (Лотон, Замула) – 31:39 (pp)     1:2 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 35:28 (pp)     2:2 Бродзински (Какко) – 41:23     3:2 Лафреньер – 42:57     3:3 Конечны – 46:45     4:3 Трочек (Зибанеджад) – 49:34 (sh)     4:4 Типпетт (Фрост) – 51:45     5:4 Лафреньер – 53:59     5:5 Фёрстер – 56:29     6:5 Фокс (Трочек, Панарин) – 60:36    
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