Барабанов может пропустить ближайшие матчи «Сан-Хосе»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов, возможно, не примет участия в предстоящих матчах команды из-за повреждения, полученного в игре с «Даллас Страз».

«Куинн (главный тренер «Шаркс» — прим. «Чемпионата») сказал, что Барабанов заблокировал бросок. Он не уверен, сможет ли тот отправиться на выезд, говорит, что всё ещё ждет новостей от тренерского штаба» — написал в своих социальных сетях журналист Макс Миллер.

Напомним, сегодня, 27 марта, «Сан-Хосе» на домашнем льду проиграл «Далласу» со счётом 3:6 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Барабанов записал себе в актив заброшенную шайбу и прервал свою безголевую серию, длившуюся с четвёртого января.