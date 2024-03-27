Экс-вратарь сборной России Михаил Бирюков стал спортивным директором «Динамо» СПб

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бывший хоккейный вратарь, двукратный чемпион мира Михаил Бирюков назначен новым спортивным директором «Динамо Санкт-Петербург», выступающем во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). В текущем сезоне Бирюков занимал пост генерального менеджера пензенского «Дизеля».

«Михаил Бирюков занял должность спортивного директора «Динамо Санкт-Петербург». Двукратный чемпион мира продолжит карьеру в петербургском «Динамо».

После завершения карьеры в разное время занимал должности генерального и спортивного директора, а также главного тренера в воронежском «Буране». Добро пожаловать в «Динамо Санкт-Петербург»!» — написала пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

Напомним, петербургское «Динамо» завершило сезон-2023/2024, вылетев в первом раунде Кубка Петрова. Они проиграли «Нефтянику» со счётом 0-4 в серии.