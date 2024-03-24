ВХЛ утвердила новые даты матчей четвертьфинальных серий Кубка Петрова

Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ) опубликовала новые даты для решающих матчей второго раунда плей-офф.

Шестой матч серии между командами «Химик» и «Югра» пройдёт 27 марта в Воскресенске. В случае необходимости седьмой матч серии состоится 30 марта в Ханты-Мансийске.

Шестая встреча между «Нефтяником» и «Зауральем» состоится 28 марта в Альметьевске. Если понадобится, седьмой матч серии состоится 31 марта в Кургане.

Сейчас «Югра» ведёт в серии со счётом 3-2, так же как и «Нефтяник». Два полуфиналиста Кубка Петрова уже известны. Тульский АКМ всухую выиграл серию у «СКА-Нева» (4-0). Тюменский «Рубин» одержал победу над красноярским «Соколом» со счётом 4-1.

Напомним, текущим обладателем главного трофея лиги является «Химик».