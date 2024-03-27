Агент Никиты Гусева рассказал о возможном продлении контракта форварда с «Динамо»

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Никиты Гусева, заявил, что разговоры о продлении контракта с бело-голубыми будут вестись после подписания контрактов с тренерским штабом. Контракт Гусева истекает 30 апреля.

«Мы ждём, когда состоится продление контрактов с тренерским штабом и менеджментом „Динамо“, после чего будем готовы общаться на предмет продления соглашения Гусева с клубом. То же самое касается и по другим игрокам „Динамо», — цитирует Черных ТАСС.

Нападающий выступает за московский клуб с сезона-2023/2024. Всего за команду он провёл 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах.