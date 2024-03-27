Экс-форвард сборной России поделился мнением о серии «Металлурга» и «Спартака»

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко поделился мнением о серии «Металлурга» и «Спартака». После четырёх матчей счёт в противостоянии равный 2-2.

«Кто фаворит в серии? Знаете, это плей-офф. В этом году очень много выездных матчей команды выигрывают. Плей-офф – самое интересное, что есть в хоккее. Поэтому кто лучше головой подготовится к матчам, тот и пройдёт дальше.

Вратари вышли на первый план? Такое тоже бывает. Все мы привыкли, что в их матчах шайб много, но вратари делают своё дело. Вышли на первый план, почему нет?» — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Пятый матч серии состоится в Магнитогорске 28 марта.