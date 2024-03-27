Нападающий «Северстали»: перспектива у хоккея России печальная после бана от ИИХФ

Нападающий череповецкой «Северстали» Данил Аймурзин прокомментировал отстранение сборных России от международных турниров. Сборные России и Белоруссии не будут участвовать в соревнованиях под эгидой ИИХФ в сезоне-2024/2025.

«Какая перспектива у нашего хоккея? Перспектива печальная. Мы не можем проверить наш уровень против лучших иностранных команд, поэтому нам тяжело оценить игру российской сборной. Когда мы вернёмся, придётся ко многому привыкать, но я уверен, что мы сможем достичь прежнего уровня.

Понятное дело, когда ты играешь против лучших, ты сам становишься лучше, а сейчас этого нет. Не скажу, что уровень сборной значительно упадёт, но в первое время будет тяжело. Придётся привыкать, потому что там немного другой хоккей и накал. Всё будет зависеть от самих игроков, насколько быстро они привыкнут к этому», – цитирует Аймурзина Metaratings.ru.

Ранее бывшие и действующие игроки молодёжной сборной России обратились в ИИХФ с требованием рассмотреть вопрос о возвращении команды на чемпионаты мира.