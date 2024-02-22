«ФХР прислала бумагу в клуб. Попросила подписать». Подробности «крика души» Тардифу

Неделю назад, 15 февраля, было опубликовано письмо ряда бывших и действующих игроков молодёжной сборной России, обращённое к президенту Международной федерации хоккея Люку Тардифу с требованием рассмотреть вопрос о возвращении команды на чемпионаты мира, которое в самом тексте именуется «криком души». Одним из 17 подписавшихся под этим требованием хоккеистов был нападающий «Северстали» Михаил Ильин, который наверняка бы попал в состав национальной команды, если бы она приняла участие в МЧМ.

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После матча со СКА, в котором череповчане выиграли со счётом 3:0, Ильин пообщался с корреспондентом «Чемпионата» и рассказал, как его подпись оказалась под письмом и чего он ожидал от него, а также поделился мыслями о предстоящем плей-офф КХЛ.

«Северстали» нужно играть в свой хоккей в плей-офф, и тогда с нами будет тяжело»

— Поделитесь впечатлениями от матча со СКА.

— Счёт 3:0 только в конце сделали, а так всю игру были моменты у соперника. Но мы старались навязывать свою игру, тоже создавали моменты. Как итог — всё получилось.

— Каково играть на такой арене?

— Старались абстрагироваться от масштаба арены, играть в свой хоккей, не смотреть наверх, на трибуны.

— В чём причина такой успешной игры «Северстали» в 2024 году?

— Стало больше получаться, где-то прибавилось фортуны.

Михаил Ильин Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

— В плей-офф попадаете на «Спартак». Какие ожидания?

— Нужно играть в свой хоккей, и тогда с нами будет очень тяжело играть. Нужно попробовать, как это будет. Эмоций пока у меня нет, пока ещё регулярный сезон идёт. Думаю, когда приду в раздевалку перед первым матчем, тогда они и появятся.

— Сейчас лидером «Северстали» на льду является Кирилл Пилипенко. Берёт ли он лидерство в раздевалке?

— В раздевалке его лидерство не сказывается, он всё показывает на льду — вон сколько голов забил уже. В раздевалке он не говорит почти.

— Для вас сезон также складывается успешно. Насколько в этом велика заслуга Андрея Козырева?

— Очень велика. Он много доверяет, стал много времени давать в большинстве. Если что-то на льду не получается, он не будет орать. Просто подскажет, как сделать, чтобы было лучше. Из-за этого на льду чувствую себя спокойнее и увереннее. Не думаю, что за лето что-то сильно поменялось в плане моей техники. В начале сезона забил первый гол — возможно, от этого уверенность и пошла.

«Будем ждать, пока Тардиф примет другое решение»

— Как вы появились в истории с письмом Люку Тардифу?

— Федерация хоккея России прислала бумагу в клуб. Попросили подписать, чтобы отправить Тардифу. Не знаю, по какому принципу федерация подбирала игроков, но я как-то там оказался.

— Как относитесь к ситуации?

— Ждём положительного ответа. Если не получится — ничего.

— Тардиф уже сказал, что официального ответа не будет.

— Тогда будем ждать, пока он примет другое решение. А так у нас есть где играть — вон, плей-офф скоро будет. Конечно, хотелось бы поиграть на международном уровне. Посмотреть, на что мы способны против канадцев, американцев. Посмотреть, насколько мы сильны. Конечно, ждал хорошего ответа. Но что случилось, то случилось.

— Думали, подписывать или нет?

— Долгих размышлений не было. Появился шанс сделать так, чтобы нас пустили — надо им пользоваться. Вот и подписал.

— С ребятами из других клубов по этому поводу связывались?

— Нет, просто ждал ответа.