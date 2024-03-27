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Борис Михайлов отреагировал на назначение Воробьёва главным тренером ЦСКА

Борис Михайлов отреагировал на назначение Воробьёва главным тренером ЦСКА
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на назначение Ильи Воробьёва главным тренером ЦСКА. Руководство армейского клуба после заседания наблюдательного совета решило не продлевать контракт с Сергеем Фёдоровым, который истекает 30 апреля 2024 года.

«Положительно оцениваю назначение Ильи Воробьёва на пост главного тренера ЦСКА. Это решение попечительского совета. Оно не обсуждается. Работа Воробьёва покажет, какие перспективы у него в ЦСКА», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Воробьёв дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника Майка Кинэна, и один раз – в должности главного тренера команды, дважды выходил в финал турнира.

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