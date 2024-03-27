Борис Михайлов отреагировал на назначение Воробьёва главным тренером ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на назначение Ильи Воробьёва главным тренером ЦСКА. Руководство армейского клуба после заседания наблюдательного совета решило не продлевать контракт с Сергеем Фёдоровым, который истекает 30 апреля 2024 года.

«Положительно оцениваю назначение Ильи Воробьёва на пост главного тренера ЦСКА. Это решение попечительского совета. Оно не обсуждается. Работа Воробьёва покажет, какие перспективы у него в ЦСКА», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Воробьёв дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника Майка Кинэна, и один раз – в должности главного тренера команды, дважды выходил в финал турнира.