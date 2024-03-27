Сенсация в КХЛ! К новым победам ЦСКА поведёт Илья Воробьёв

Первая сенсация ещё не начавшегося межсезонья в КХЛ, кажется, произошла — как стало известно «Чемпионату», Илья Воробьёв возвращается к тренерской деятельности! Да ещё не где-нибудь, а в ЦСКА!

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Руководство армейцев после вылета из первого раунда Кубка Гагарина по итогам серии с «Локомотивом» приняло решение не продлевать соглашение с Сергеем Фёдоровым и начать новую главу в истории клуба. Решение расстаться с человеком, который выиграл два чемпионских титула подряд, оставим высшему начальству. В конце концов, всех нюансов работы Фёдорова в ЦСКА мы никогда не узнаем, хотя со стороны его уход на первый взгляд кажется как минимум неоднозначным — далеко не каждый специалист в КХЛ (если точнее, то ни один) может похвастаться двумя подряд трофеями, да ещё и в первые два года работы. Однако в клубе решили, что к новым успехам будет лучше идти с другим наставником.

Судя по всему, за Илью Петровича развернулась настоящая борьба между прошлогодними финалистами Кубка Гагарина — сообщалось, что на Воробьёва всерьёз претендует «Ак Барс», а в его тренерском штабе должен был появиться экс-главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин. Однако ни того, ни другого в Казани, похоже, не будет — Гатиятулина вот-вот окажется в «Сибири», а Воробьёв отправится покорять столицу.

Армейцы были более решительны и выиграли борьбу за самого опытного и востребованного тренера на рынке свободных агентов — «Ак Барс» не особо торопился с заменой уходящему Зинэтуле Билялетдинову, в то время как красно-синие постарались определиться с будущим как можно скорее. А от предложения возглавить один из лучших клубов страны — а ЦСКА, несмотря на нынешние проблемы, продолжает им оставаться — отказаться довольно сложно, если не невозможно.

Прямо сейчас союз ЦСКА и Воробьёва кажется удачным для обеих сторон — армейцы, как уже было отмечено, подписали лучшего свободного агента среди тренеров, который обладает огромным как клубным, так и международным опытом и знает, как добывать трофеи, а сам специалист получил шанс вернуться к работе на высшем уровне в клубе с амбициями, которые, не сомневаюсь, соответствуют амбициям самого Воробьёва.

Илья Воробьёв Фото: РИА Новости

К тому же мотивации у Ильи Петровича хоть отбавляй — в декабре он сам признавался, что соскучился по работе. Хотя вне тренерской деятельности он был не так уж и долго — Воробьёв покинул магнитогорский «Металлург» только год назад. Теперь он с новыми силами и большим рвением может вновь заниматься любимым делом — это довольно важный момент, который определённо поможет заложить основу для новых побед. А ещё у него появится возможность применить и новые знания, полученные во время командировки в «Ванкувер». Дальнейшее сотрудничество с «Кэнакс» было возможно, но, видимо, ближайшая поездка в Канаду состоится ещё не скоро.

ЦСКА же после решения, пожалуй, главного вопроса в межсезонье теперь сможет сконцентрироваться на другой важной задаче — формировании состава на предстоящий сезон. И назначение нового главного тренера должно помочь привести этот процесс в движение.

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