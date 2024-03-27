Фетисов о нейтральном статусе на Олимпиаде: важно, чтобы этот вопрос не расколол общество

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о возможном участии россиян в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Отметим, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023 года МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

«При обсуждении этой тематики мнения людей сразу расходятся. Может быть, в этом и был смысл [позиции МОК] довести эту ситуацию до последнего момента. Это очень сложный вопрос, и важно, чтобы он не расколол наше общество.

Я как спортсмен понимаю, что у человека в жизни может быть только единственный шанс выступить на Олимпийских играх. С другой стороны, вся наша страна сейчас находится совершенно в другом состоянии. И непонятно, каковы шансы на медали у спортсменов, которые будут допущены к Играм. Отсутствие международного соревновательного опыта в последнее время играет не в пользу ожидания успеха. Приехать для того, чтобы просто поучаствовать в Играх, и приехать и победить – это совершенно разные вещи», – цитирует Фетисова «РИА Новости».

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Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам, а также опубликовал флаг, под которым будут выступать спортсмены из России и Беларуси на Олимпийских играх — 2024.