Фетисов — об уходе Фёдорова из ЦСКА: вряд ли он будет долго сидеть на скамейке запасных

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об уходе Сергея Фёдорова с поста главного тренера ЦСКА. Ранее руководство армейского клуба объявило, что не станет продлять контракт со специалистом, а на пост главного тренера назначит Илью Воробьёва.

«Сожалею, что Сергей ушёл. Я за него болел, переживал, он молодец, выиграл два кубка в непростой ситуации. Как тренер он максимально проявил свои хоккейные знания, он самый разносторонний игрок в истории мирового хоккея, прилежный в плане своего отношения к делу.

Клуб принял решение двигаться по другому пути, там принимали решение коллегиально, видимо, выбирали. Не знаю, насколько Сергей сам переживает, ещё не говорил с ним. В своё время в его пользу был сделан правильный выбор, и он доказал это своей работой. Понятно, что у него сейчас происходит в душе и голове, но он профессиональный тренер, здесь вопросов нет. Не думаю, что при его желании он будет долго сидеть на скамейке запасных», – цитирует Фетисова ТАСС.

В первом раунде Кубка Гагарина ЦСКА уступил «Локомотиву» в пяти матчах. Фёдоров дважды приводил ЦСКА к Кубку Гагарина, а текущий сезон стал первым в карьере тренера, в котором он не выиграл главный трофей КХЛ.