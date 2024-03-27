Daily Faceoff назвал Шестёркина ключевой фигурой в перспективах «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

Журналист Daily Faceoff Картер Хаттон оценил прогресс в игре российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина по ходу текущего сезона и заявил, что успех команды в плей-офф будет во многом зависеть от голкипера.

«Я думаю, что временами слабостью будет их защита, поскольку им всё ещё не хватает нескольких ключевых игроков обороны — Райана Линдгрена и Джейкоба Трубы. На мой взгляд, сила команды в том, что вратарь Игорь Шестёркин снова набрал форму. Для него это была тяжёлая первая половина сезона. Я как бывший вратарь знаю, что, когда ты немного выпадаешь из ритма, бывает непросто вернуть свою игру по ходу сезона.

Я думаю, что «Рейнджерс» проделали отличную работу, выставив его на Матч звёзд НХЛ, а затем предоставив ему немного отдыха. Джонатан Куик сыграл несколько матчей без перерыва, дав Шестёркину время перезагрузиться и поработать над своей игрой. Я думаю, «Рейнджерс» пройдут в плей-офф настолько далеко, насколько Шестёркин сможет это сделать.

«Рейнджерс» стали первой командой в текущем сезоне, обеспечившей себе участие в плей-офф НХЛ.

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