Пётр Воробьёв заявил, что его сыну будет непросто на посту главного тренера ЦСКА

Заслуженный тренер России Пётр Воробьёв выразил мнение, что его сыну Илье Воробьёву будет непросто на посту главного тренера ЦСКА. Сегодня, 27 марта, руководство армейского клуба объявило о подписании контракта с Воробьёвым-младшим.

«Кое-какие наработки у него были в «Магнитке», он там выигрывал. Одно дело — работать со средними командами, а другое дело — с ведущими. Опыт у него с «Магниткой» есть. Как говорится, взялся за гуж… Поработает, посмотрит. Конечно, всё не так просто для него будет», — цитирует Петра Воробьёва ТАСС.

Воробьёв дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника Майка Кинэна, и один раз – в должности главного тренера команды, дважды выходил в финал турнира. Кроме того, Илья Петрович работал главным тренером сборной России, а также возглавлял СКА.