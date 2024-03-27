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Пётр Воробьёв заявил, что его сыну будет непросто на посту главного тренера ЦСКА

Пётр Воробьёв заявил, что его сыну будет непросто на посту главного тренера ЦСКА
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Заслуженный тренер России Пётр Воробьёв выразил мнение, что его сыну Илье Воробьёву будет непросто на посту главного тренера ЦСКА. Сегодня, 27 марта, руководство армейского клуба объявило о подписании контракта с Воробьёвым-младшим.

«Кое-какие наработки у него были в «Магнитке», он там выигрывал. Одно дело — работать со средними командами, а другое дело — с ведущими. Опыт у него с «Магниткой» есть. Как говорится, взялся за гуж… Поработает, посмотрит. Конечно, всё не так просто для него будет», — цитирует Петра Воробьёва ТАСС.

Воробьёв дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника Майка Кинэна, и один раз – в должности главного тренера команды, дважды выходил в финал турнира. Кроме того, Илья Петрович работал главным тренером сборной России, а также возглавлял СКА.

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