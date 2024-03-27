Щитов: Ковальчук приносит пользу «Спартаку». Это прирождённый лидер, необходимый команде

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов отметил, что нападающий Илья Ковальчук приносит пользу «Спартаку». В текущем плей-офф 40-летний форвард очков не набрал, проведя лишь четыре матча.

«Своими появлениями на льду Ковальчук приносит пользу «Спартаку». Видно, как он здорово держит шайбу. Соперники не могут её отнять у Ильи. Своим присутствием Ковальчук внушает команде оптимизм.

Это такой прирождённый лидер, который необходим команде. Ковальчук здорово играет в большинстве. Да, он не так много времени проводит на льду, но действия у него в основном полезные», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

В регулярном сезоне Ковальчук принял участие в 20 матчах, в которых записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и аналогичное количество результативных передач при коэффициенте полезности «-7».