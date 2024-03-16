Артюхин: ни в коем случае не списывайте Ковальчука со счетов!

Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин заявил, что нападающий «Спартака» Илья Ковальчук ещё проявит себя в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Вернется ли на лёд Илья Ковальчук? Думаю, что да. Ни в коем случае не списывайте его со счетов! Даже если он не появится на площадке, то, находясь вместе с командой, обязательно окажет необходимое и правильное влияние на её настрой и атмосферу в раздевалке», — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».

Напомним, Ковальчук в серии с «Северсталью» (4-1) сыграл одну встречу, в которой красно-белые уступили. Он провёл на льду 15 минут 33 секунды и не отметился результативными действиями, нанеся лишь один бросок по воротам при показателе полезности «0». В регулярном сезоне Ковальчук принял участие в 20 матчах, в которых записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и аналогичное количество результативных передач при коэффициенте полезности «-7».