Защитник «Вашингтона» попал в Программу помощи игрокам НХЛ

Канадский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Итан Бир попал в Программу помощи игрокам НХЛ, сообщается на официально сайте клуба.

Сообщается, Бир будет недоступен для своего клуба на неопределенный период, пока он будет получать помощь. По условиям совместной программы он вернется в клуб после того, как администраторы программы допустят его к соревнованиям на льду.

В нынешнем сезоне Бир принял участие в 24 матчах, в которых записал в свой актив один гол и сделал три результативные передачи.

Напомним, Программа помощи НХЛ помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

Ранее российский нападающий Евгений Кузнецов принимал участие, в Программе помощи игрокам НХЛ, когда выступал за «Вашингтон». После этого россиянин перешёл в «Каролину Харрикейнз».

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