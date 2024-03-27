Овечкин рвётся в плей-офф! «Вашингтон» победил в одном из важнейших матчей сезона

Матч «Вашингтона» и «Детройта» имел стратегически важное значение для обеих команд с турнирной точки зрения, потому что они обе являются главными претендентами на второе место в зоне уайлд-кард на Востоке. «Столичные» перед матчем имели одно очко преимущества относительно оппонента, а также одну встречу в запасе. Команда Овечкина набрала хороший ход под занавес регулярки, выиграв пять последних матчей из шести, а сам Александр прокомментировал преображение команды: «Вы видите, как мы сейчас играем, все чувствуют уверенность, все понимают ситуацию. Поэтому мы и бьёмся весь сезон, начиная с тренировочного лагеря. Я не хочу заканчивать сезон через две недели, хочу продолжать играть».

Первый период довольно ясно дал понять, что команды понимают ценность этого отдельно взятого матча, поэтому очень ответственно подошли к нему, сконцентрировавшись прежде всего на обороне и вооружившись девизом: главное – пропустить меньше соперника. Хорошие моменты имели Фаббри и Лапьер, но оба голкипера были на высоте.

Во втором периоде, как сказал бы Остап Бендер, лёд тронулся. Ник Дауд спустя две минуты после возобновления игры сумел открыть счёт.

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Игра сразу стала раскрываться, и команды начали обмениваться опасными моментами, но следующими преуспели гости: Джефф Питри доставил шайбу на пятак, а Алекс Дебринкэт не оставил ни единого шанса Линдгрену. «Детройт» воодушевился и начал играть с явным преимуществом, «Вашингтон» мужественно терпел, однако удержать ничейный результат до перерыва не удалось – Дэвид Перрон реализовал лишнего.

В третьем периоде «Вашингтон» перевернул игру вверх дном – Коннор Маккмайкл быстро вылез из-за ворот и застал врасплох Лайона. Через минуту канадец мог сделать дубль, когда Александр Овечкин вывел его один на один, но Коннор не попал по воротам. Тем не менее уже через пару минут «столичные» всё-таки вышли вперёд – Дилан Строум оказался первым на добивании.

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Иван Мирошниченко в протоколе не отметился, но отлично закрыл обзор Лайону, когда бросал Карлсон. У «Детройта» мало что получалось, однако Патрик Кейн мощным щелчком спас гостей, переведя встречу в овертайм.

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В овертайме же хозяева взяли своё – Дилан Строум оформил дубль и принёс победу «Вашингтону».

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Таким образом, «столичные» одерживают шестую победу в семи последних матчах и отрываются от ближайшего преследователя уже на два очка. А у Александра Овечкина прерывается пятиматчевая голевая серия, за время которой он забил восемь голов.