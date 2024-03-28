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Четыре очка Пинто и гол Зуба помогли «Оттаве» обыграть «Баффало»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Оттава Сенаторз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей забивали Артём Зуб, Борис Катчук, Дрейк Батерсон, Джейкоб Чикран, Брэди Ткачук и Шейн Пинто. Отметим, также на счету Пинто три результативные передачи.

За «Баффало» забивали Джон-Джейсон Петерка и Коннор Клифтон.

Таким образом, «Оттава» продлила победную серию до трёх матчей. «Баффало», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.

«Оттава» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков. «Баффало», в свою очередь, находится на 12-м месте на Востоке, набрав 73 очка.

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