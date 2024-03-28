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Четыре очка Пинто и гол Зуба помогли «Оттаве» обыграть «Баффало»

Четыре очка Пинто и гол Зуба помогли «Оттаве» обыграть «Баффало»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Оттава Сенаторз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 6
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Зуб (Кастелиц, Катчук) – 02:37     0:2 Катчук (Келли, Кастелиц) – 04:56     0:3 Батерсон (Ткачук, Пинто) – 06:01     0:4 Чикран (Пинто) – 08:49     0:5 Ткачук (Шабо, Пинто) – 19:11     1:5 Петерка (Так, Брайсон) – 22:54     2:5 Клифтон (Брайсон) – 33:07     2:6 Пинто (Батерсон, Чикран) – 56:43    

В составе победителей забивали Артём Зуб, Борис Катчук, Дрейк Батерсон, Джейкоб Чикран, Брэди Ткачук и Шейн Пинто. Отметим, также на счету Пинто три результативные передачи.

За «Баффало» забивали Джон-Джейсон Петерка и Коннор Клифтон.

Таким образом, «Оттава» продлила победную серию до трёх матчей. «Баффало», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.

«Оттава» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков. «Баффало», в свою очередь, находится на 12-м месте на Востоке, набрав 73 очка.

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