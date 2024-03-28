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Гол Кучерова с передачи Василевского помог «Тампе» обыграть дома «Бостон»

Гол Кучерова с передачи Василевского помог «Тампе» обыграть дома «Бостон»
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В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Бостон Брюинз» (3:1).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Чаффи (Пол, Эйссимонт) – 10:06     1:1 Хайнен (Заха) – 17:11     2:1 Пойнт (Лиллеберг, Пербикс) – 26:50     3:1 Кучеров (Хедман, Василевский) – 59:33    

В составе победителей шайбами отметились Митчелл Чаффи, Брейден Пойнт и Никита Кучеров (в пустые ворота).

У гостей единственный гол на счету Дэнтона Хайнена.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил в этой встрече 23 броска по своим воротам, а также стал одним из ассистентов гола Кучерова.

«Тампа» набрала 87 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Бостон» остался с 99 очками и продолжает лидировать там же.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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