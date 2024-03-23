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Статистика Никиты Кучерова в сезоне НХЛ, сколько забил, сколько очков, как играет, какие рекорды должен поставить

Кучеров побьёт один из главных рекордов России в НХЛ. Он уже в топ-3 в рейтинге
Сергей Емельянов
Статистика Никиты Кучерова в сезоне НХЛ
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Никита находится в нескольких шагах от своего же достижения. Установление нового ориентира для последующих сезонов — простая формальность.

Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги вчера превратился в новый бенефис российской звезды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. Продолжающий вести отчаянное сражение за приз лучшему бомбардиру регулярки российский форвард выдал яркий концерт в Сан-Хосе, став главным действующим лицом в матче с местными «Шаркс» (4:1).

Уже на пятой минуте первого периода Кучеров отметился первой результативной передачей в матче, благодаря чему установил новый клубный рекорд по продолжительности ассистентской серии. Никита превзошёл собственное достижение, установленное им ранее в нынешнем сезоне, зафиксировав новую планку на отметке в 12 матчей.

Но это была лишь прелюдия к главным творениям Кучерова на льду «Эс-Эй-Пи-центра». В третьем периоде россиянин трижды ассистировал партнёрам, в итоге завершив матч с четырьмя результативными передачами. Особенно крутой получилась голевая передача на последний гол «молний» в этом матче. Стоя на коленях, будучи прижатым к борту в окружении трёх соперников, Кучеров умудрился сделать точную передачу на Брейдена Пойнта, который и поставил точку.

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Оформленный ассистентский покер позволил россиянину вновь создать задел в гонке бомбардиров НХЛ. После вчерашнего бенефиса в активе Никиты стало 122 (41+81) очка в 68 матчах, тогда как его ближайший преследователь – нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон – набрал 119 (43+76) очков в 70 встречах. Не стоит сбрасывать со счетов и капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида с его 112 (26+86) очками в 65 матчах.

30-летний россиянин накануне установил и новое национальное достижение среди россиян, игравших ранее или продолжающих выступать сейчас в НХЛ. Кучеров стал первым россиянином в истории НХЛ, дважды набравшим 120+ очков за сезон. Ранее эту планку в принципе разменивали всего три российских игрока в истории североамериканской лиги.

Одним из этих игроков был Кучеров, которому как раз и принадлежит бомбардирский рекорд по очкам в одном регулярном чемпионате среди россиян. Пять лет назад нападающий «Тампы» завершил гладкую часть сезона со 128 результативными действиями. Также рубеж в 120+ очков покорялся Александру Могильному (127, сезон-1992/1993) и Сергею Фёдорову (120, 1993/1994).

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Сейчас же абсолютно очевидно, что только нечто экстраординарное может помешать Кучерову переписать собственное достижение, подняв бомбардирскую планку на совершенно другой уровень. До конца регулярного чемпионата «Лайтнинг» остаётся провести ещё 13 матчей, и этого количества встреч с лихвой должно хватить россиянину, чтобы набрать как минимум семь очков. А дальше каждое следующее результативное действие будет поднимать бомбардирский ориентир на всё более высокий уровень.

ИгрокОчкиСезон
1Никита Кучеров1282018/2019
2Александр Могильный1271992/1993
3Никита Кучеров1222023/2024
4Сергей Фёдоров1201993/1994
5Евгений Малкин1132008/2009
6Никита Кучеров1132022/2023

Заодно Кучеров должен установить и новый ассистентский рекорд среди россиян в истории НХЛ. Сейчас в том рейтинге вообще сложилась уникальная картина. Никите и так уже принадлежат три первые строчки. В сезоне-2018/2019 он сделал 87 результативных передач, в сезоне-2022/2023 – 83, а в нынешнем – 81.

Больше ни один россиянин, игравший в НХЛ, не выбивал и 80 голевых передач. Кучерову же по силам в нынешнем сезоне как минимум замахнуться на рубеж в 90+, а то и на 100+. Почему бы и нет, если он способен делать по четыре результативные передачи за матч?

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