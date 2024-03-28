«Оттава» забросила пять шайб в первом периоде в пятый раз в истории и впервые за 20 лет

Этой ночью прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Оттава Сенаторз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Пять из шести своих шайб в этой встрече «сенаторы» забросили уже в первом периоде. Это пятый раз в истории франшизы, когда её игроки смогли отличиться не менее пяти раз в стартовой 20-минутке. В последний раз такое случалось 8 января 2004 года в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Оттава» продлила победную серию до трёх матчей, набрала 66 очков и делит с «Монреаль Канадиенс» седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Баффало» идёт строчкой выше с 73 очками.