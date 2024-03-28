«Оттава» забросила пять шайб в первом периоде в пятый раз в истории и впервые за 20 лет
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Этой ночью прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Оттава Сенаторз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.
Пять из шести своих шайб в этой встрече «сенаторы» забросили уже в первом периоде. Это пятый раз в истории франшизы, когда её игроки смогли отличиться не менее пяти раз в стартовой 20-минутке. В последний раз такое случалось 8 января 2004 года в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».
«Оттава» продлила победную серию до трёх матчей, набрала 66 очков и делит с «Монреаль Канадиенс» седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Баффало» идёт строчкой выше с 73 очками.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 6
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Зуб (Кастелиц, Катчук) – 02:37 0:2 Катчук (Келли, Кастелиц) – 04:56 0:3 Батерсон (Ткачук, Пинто) – 06:01 0:4 Чикран (Пинто) – 08:49 0:5 Ткачук (Шабо, Пинто) – 19:11 1:5 Петерка (Так, Брайсон) – 22:54 2:5 Клифтон (Брайсон) – 33:07 2:6 Пинто (Батерсон, Чикран) – 56:43
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