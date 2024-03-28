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«Оттава» забила четыре гола за шесть минут в матче с «Сент-Луисом», у Артёма Зуба — шайба

В эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Оттава Сенаторз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 4:0 в пользу гостей. Отметим, «Оттава» забросила четыре шайбы за шесть минут матча. Один из голов на счету российского защитника Артёма Зуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Зуб принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 20 результативных передач.

На данный момент «Оттава» занимает 15-е место Восточной конференции, записав в свой актив 64 очка. «Сент-Луис», в свою очередь, находится на девятом месте, набрав 80 очков.