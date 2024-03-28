Василевский признан первой звездой матча с «Бостоном»

Этой ночью в Тампе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Бостон Брюинз» (3:1).

Российский голкипер хозяев Андрей Василевский отметился в этой встрече 23 сейвами, а также выступил в качестве одного из ассистентов гола своего соотечественника Никиты Кучерова.

По окончанию игры Василевский был признан первой звездой матча. Звание второй звезды досталось форварду «Тампы» Митчеллу Чаффи, забросившему одну из шайб. Третьей звездой признали ещё одного нападающего «Лайтнинг» Брейдена Пойнта, так же отметившегося голом.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 29-летнего Василевского 45 матчей, в которых он отражал в среднем 89,8% бросков за игру при коэффициенте надёжности 2,92 и двух шат-аутах.

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