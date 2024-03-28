Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василевский признан первой звездой матча с «Бостоном»

Василевский признан первой звездой матча с «Бостоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Этой ночью в Тампе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Бостон Брюинз» (3:1).

Российский голкипер хозяев Андрей Василевский отметился в этой встрече 23 сейвами, а также выступил в качестве одного из ассистентов гола своего соотечественника Никиты Кучерова.

По окончанию игры Василевский был признан первой звездой матча. Звание второй звезды досталось форварду «Тампы» Митчеллу Чаффи, забросившему одну из шайб. Третьей звездой признали ещё одного нападающего «Лайтнинг» Брейдена Пойнта, так же отметившегося голом.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 29-летнего Василевского 45 матчей, в которых он отражал в среднем 89,8% бросков за игру при коэффициенте надёжности 2,92 и двух шат-аутах.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Чаффи (Пол, Эйссимонт) – 10:06     1:1 Хайнен (Заха) – 17:11     2:1 Пойнт (Лиллеберг, Пербикс) – 26:50     3:1 Кучеров (Хедман, Василевский) – 59:33    
Материалы по теме
Кучеров вновь возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ, опережая Маккиннона на одно очко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android