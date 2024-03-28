Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров вновь возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ, опережая Маккиннона на одно очко

Кучеров вновь возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ, опережая Маккиннона на одно очко
Аудио-версия:
Комментарии

В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Бостон Брюинз» (3:1).

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Таким образом, по итогам этого матча на счету россиянина стало 124 (42+82) очка в нынешнем сезоне, что помогло ему вновь выйти на первое место в гонке бомбардиров этой регулярки. У главного преследователя Кучерова — звёздного форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона — на один балл меньше (123). Третье место занимает лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (119).

Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этом регулярном чемпионате. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Чаффи (Пол, Эйссимонт) – 10:06     1:1 Хайнен (Заха) – 17:11     2:1 Пойнт (Лиллеберг, Пербикс) – 26:50     3:1 Кучеров (Хедман, Василевский) – 59:33    
Материалы по теме
Кучеров побьёт один из главных рекордов России в НХЛ. Он уже в топ-3 в рейтинге
Кучеров побьёт один из главных рекордов России в НХЛ. Он уже в топ-3 в рейтинге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android