Кучеров вновь возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ, опережая Маккиннона на одно очко

В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Бостон Брюинз» (3:1).

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Таким образом, по итогам этого матча на счету россиянина стало 124 (42+82) очка в нынешнем сезоне, что помогло ему вновь выйти на первое место в гонке бомбардиров этой регулярки. У главного преследователя Кучерова — звёздного форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона — на один балл меньше (123). Третье место занимает лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (119).

Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этом регулярном чемпионате. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.

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